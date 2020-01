Hilden : Mobilitätskonzept birgt viel Konfliktstoff

FDP- und CDU-Fraktion haben gemeinsam ein Mobilitätskonzept für Hilden beantragt. Die Verwaltung soll aufzeigen, wie der Rad-, der Individualverkehr und der Öffentliche Nahverkehr verbessert werden können und was das kosten würde.

Und das ist die schwierige Problemlage: Alle großen Verkehrsachsen in der Stadt gehören Land oder Bund und sind damit nicht im Zugriff der Stadt, hatte die Verwaltung in einer umfangreichen Vorlage erläutert. Hilden ist nahezu fertig gebaut. Es gibt keine Raumreserven mehr, um ein großzügiges eigenes Radverkehrsnetz anzulegen. Das zeigen einige Fakten. Für einen „Einrichtungsradweg“ parallel zu einer Straße schreiben die geltenden Regelwerke eine Straßenraumbreite von insgesamt 21 Meter vor. Die Richrather Straße ist (in Höhe des Hauses Nr. 98) mit Gehweg-Parkstreifen, Fahrbahn-Parkstreifen-Gehweg aber nur 17,5 Meter breit: die Gerresheimer Straße Höhe Nr. 148) nur 16,6 Meter und die Hochdahler Straße (Höhe Nr. 104) nur 15,3 Meter.

Die Verwaltung hat bereits aufgezeigt. wie die Mobilität in Hilden weiter konkret verbessert werden könnte. Etwa durch die Einrichtung von weiteren Fahrradstraßen. Aktuell werden die Schul-, Pungshausstraße, Am Strauch, der Zug Luisen-/Augusta-/Hagdorn-/Hummelsterstraße, der Straßenzug Am Jägersteig, Am Stadtwald, Schlichterweg sowie die Bismarckstraße geprüft. 2020 wird die „Velo-Route“ von Wuppertal über Solingen-Ohligs und Hilden bis Düsseldorf-Benrath fertig. An den beiden S-Bahnhöfen wurden Radboxen und Fahrradabstellanlagen eingerichtet. Ähnliches wäre auch an den Bus-Knotenpunkten Gabelung, Lindenplatz, Gerresheimer Straße und Gressad-Platz denkbar. Und in dicht bebauten Quartieren könnte man Baumschutzbügel (wie in der Fabriciusstraé) durch Fahrradständer ersetzen und öffentliche Fahradabstellanlagen anlegen – dafür müssten allerdings einige Kfz-Parkplätze wegfallen.