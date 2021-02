Wohin soll sich Hilden entwickeln? : Mobilitätskonzept entscheidet Zukunft

Hilden ist eine Stadt der kurzen Wege. 29 Prozent aller innerstädtischen Wege werden zu Fuß zurück gelegt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Der Stadtentwicklungsausschuss hat einstimmig das Büro Stadtverkehr mit dem Groß-Projekt beauftragt. Die Ergebnisse werden erst in zwei Jahren vorliegen. Sie entscheiden mit, wie und wohin sich Hilden in den nächsten 30 Jahren entwickeln wird.

Die Verwaltung hatte zehn Fachbüros gebeten, ein Angebot abzugeben. Die besten drei stellten sich in der Sitzung nacheinander persönlich vor: Büro Stadtverkehr (Hilden), Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr. Baier (Aachen) und Planersocietät (Dortmund). Alle drei Anbieter hätten die komplexe Aufgabenstellung sorgfältig beachtet und seien „hochkompetent“, sagte Baudezernent Peter Stuhlträger.

Der Auftrag geht an das Hildener Büro Stadtverkehr, beschlossen die Fraktionen im Stadtentwicklungsausschuss – einstimmig. Weil die Planer in Hilden sitzen (kurze Wege) und die Probleme sehr gut kennen. Und wegen ihrer Expertise. Das Büro hat in den vergangenen 13 Jahren 24 Projekte bearbeitet und ist nach eigenen Angaben auch in der Region gut vernetzt.

Info Fakten zur Mobilität in der Stadt Hilden Fahrzeug-Bestand Von 2010 bis 2019 ist ist Kfz-Zahl in Hilden um 11,4 Prozent auf 38.881 Fahrzeuge gestiegen, der Pkw-Bestand um etwa 10,2 Prozent auf 33.067. Nahverkehr Es gibt in Hilden sechs Regional- und eine Ortsbuslinie sowie zwei S-Bahnhöfe. Radverkehr Es gibt Radverkehrsrouten durch Wohngebiete und Tempo-30-Zonen parallel zu den Hauptverkehrsachsen. Alle Ziele sind per Rad erreichbar.

Gut zwei Jahre wird die Erarbeitung des Mobilitätskonzepts dauern, schätzt Geschäftsführer und Gesellschafter Jean-Marc Stuhm. Dafür hat der Stadtrat 220.000 Euro bereit gestellt.

Wie können die Hildener mobil sein und bleiben, zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto, mit Bus und Bahn und welche Kombination lässt sich am besten vernetzen? Und wie könnte die Stadt und ihre Einwohner trotzdem mehr Lebensqualität gewinnen?: Dazu soll das Mobilitätskonzept Rat und Verwaltung Fakten, Vorschläge und Konzepte liefern.

Das ist die Ausgangslage: Die Stadt Hilden hat ein dichtes Straßennetz und zahlreiche Parkhäuser in der Innenstadt. An der Walder Straße und Ecke Benrather und Berliner Straße wurden Werte von 47 sowie 52,2 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter gemessen. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel offensichtlich überschritten wird.

Die Motorisierung mit Autos in Hilden hat in den vergangenen zehn Jahren um rund 7,7 Prozent zugenommen. Unter den 100 am dichtesten besiedelten Städten Deutschlands steht Hilden auf Platz 35. Hier leben 2149 Einwohner pro Quadratkilometer. Verkehrslärm, Abgase und Feinstaub gehören für viele Hildener zum Alltag.

Wie nutzen die Hildener Mobilität? Nur 45 Prozent aller innerstädtischen Wege werden mit dem Auto erledigt: 21 Prozent mit dem Fahrrad, 29 Prozent zu Fuß und 5 Prozent mit dem Bus.

Hilden ist fast fertig gebaut. Es gibt keine Raumreserven mehr, um beispielsweise ein großzügiges eigenes Radverkehrsnetz anzulegen. Alle großen Verkehrsachsen sind nicht im Zugriff der Stadt, sondern gehören Land und Bund.

Veränderungen lassen sich also nur durch Umverteilung des begrenzten öffentlichen Raums erzielen. Wer mehr Platz für Fußgänger oder Radfahrer will, muss ihn den rollenden oder ruhenden motorisierten Verkehr wegnehmen – oder umgekehrt. Und das wird kaum ohne zahlreiche Zielkonflikte abgehen.

Das Büro Stadtverkehr will in vier Schritten vorgehen: Ist-Analyse, Erarbeitung eines Leitbildes (Wo will Hilden eigentlich hin?), Vorschläge von konkreten Maßnahmen (Wofür gibt es Zuschüsse von Land und Bund?) und schließlich ein Monitoring-Konzept (Was wurde erfolgreich umgesetzt, was nicht und warum nicht?).