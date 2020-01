Hilden : So stellen sich andere Städte auf

Seit 2003 gibt es in London die City-Maut. Foto: dpa

Hilden Fördermöglichkeiten für Elektro-Mobilität und Ladestationen, ausreichend Parkhäuser in der Innenstadt, Fahrradstraßen (einige in Planung), Park&Ride-Parkplätze, ein gut funktionierendes öffentliches Nahverkehrsnetz, bei dem jeder Hildener höchstens 1,2 Kilometer zu Fuß zur nächsten Bushaltestelle gehen muss – Hilden steht im Mobilitätsvergleich nicht schlecht da.

Angesichts der dicht bebauten und an vielen Stellen zu Ende entwickelten Stadt muss sich ein Mobilitätskonzept an den vorhandenen Strukturen entlang hangeln. Anregungen können sich die Planer bei anderen Städten holen, teilweise direkt in der Region.

1. Kostenloser ÖPNV

Als erste Stadt in NRW macht Monheim den Nahverkehr für seine Bürger ab April kostenfrei machen – wobei „kostenfrei“ heißt, dass am Ende die Stadt die Zeche zahlt. Zwischen 2,5 und drei Millionen Euro müsste sie aus ihrem Haushaltsüberschuss künftig an ihre Tochter, die Bahnen der Stadt Monheim, zahlen, damit diese die Kunden ohne Ticket von A nach B bringt. „Wir haben uns in unserem Klimakonzept dazu verpflichtet, die Emissionen zu senken“, erklärte Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann. Doch beim Verkehr hapere es. Noch immer würden in Monheim rund 55 Prozent der Bürger das Auto nutzen, nur 20 Prozent hingegen das Rad oder den ÖPNV.

2. Umweltspur

Die Düsseldorfer Umweltspuren erregen die Gemüter – jeder, der schon einmal im Rückstau einer Umweltspur stand, verteufelt sie. Und denkt am Ende vielleicht um. Pendler, die den ÖPNV aus Hilden oder Haan in die Landeshauptstadt nutzen, freuen sich jedenfalls über eine gewonnene Viertelstunde. Denn diese Zeit spart der Bus im Vergleich zu früher ein, wenn er an dem Stau auf der B8 an der Uniklinik vorbeifahren kann, statt wie früher eben darin zu stehen. Um noch mehr Menschen von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu überzeugen, sollte das ÖPNV-Angebot jedoch verbessert werden.

3. Fahrradstadt

Mehr als ein Drittel aller Fahrten werden in Münster mit dem Fahrrad bestritten. Nur in Greifswald liegt die Quote mit 44 Prozent noch höher. Münster hat mehr als 300 Kilometer Radwege. In der Innenstadt gibt es kaum Parkplätze für Autos, dazu sind viele Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt oder verlaufen als Einbahnstraße. Das macht das Autofahren dort unattraktiv. Fahrräder dürfen dagegen fast überall fahren. Noch eine Nummer größer ist Fahrradfahren in Kopenhagen. Seit 1973 wird das „Cykle“ in der dänischen Hauptstadt gefördert.

4. Innenstadtmaut