Mobile Aktion : Impftermine „für alle“ in Hilden und Haan-Gruiten

Impfwillige - keine Kinder - werden bei zwei mobilen Terminen in Hilden und Haan-Gruiten gegen Corona geimpft. Foto: dpa/Daniel Karmann

Hilden/Haan Der Vorplatz der Sparkasse Hilden wird am Samstag, 28. August, zum mobilen Impfzentrum. Dann kann sich jeder, der geimpft werden darf, ohne Termin in der Zeit von 9 bis 17 Uhr an der Mittelstraße 44 impfen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Anfahrt erfolgt über die Bismarck­straße.

Bereits zwei Tage vorher, am Donnerstag, 26. August, wird in der Zeit von 13 Uhr bis 19 Uhr in Haan-Gruiten an der Bahnstraße auf dem Seitenstreifen unmittelbar vor der Filiale der Stadt-Sparkasse geimpft. Auch dort ist kein Termin erforderlich. Wer sich impfen lassen will, kann spontan vorbeikommen. Ein Personaldokument ist allerdings mitzubringen und, sofern vorhanden, auch der Impfpass.

Gewählt werden kann zwischen den Impfstoffen von Biontech oder Johnson&Johnson. Kinderimpfungen sind leider nicht möglich. Zweitimpfungen werden 3 Wochen später am 16. September ebenfalls in Gruiten stattfinden.

(peco)