Mobile Impfaktion in Hilden : „Jede Impfung ist wichtig“

Jasmin Simon kann heute nicht geimpft werden, erklärt Leon Niederlehner vom DRK, da der Mindestimpfabstand eingehalten werden muss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Zwischen Shoppingmalls und Imbissmöglichkeiten schlug das Deutsche Rote Kreuz am Samstag seine Zelte auf und lud Kurzentschlossene zur mobilen Impfaktion vor der Sparkasse ein. Allein in den ersten zwei Stunden ließen sich auf der Mittelstraße 50 Impfwillige zum Schutz vor Corona piksen.

Von Cristina Segovia Buendía

Ob spontan oder geplant, lang verdrängt und nun doch überzeugt, Probleme bei der Terminfindung in anderen Einrichtungen oder schlichtweg Bequemlichkeit. Die Gründe, wieso sich Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche am Samstag in der Hildener Innenstadt impfen lassen wollten, waren vielfältig, wie sich im Gespräch mit einigen Wartenden in der Schlange abzeichnet: „Ich arbeite für ein Dienstleistungsunternehmen und habe schon lange nach einer Möglichkeit gesucht, mich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen“, sagt etwa die 22-jährige Langenfelderin Lea. Die Option, sich mit einem Impfstoff nur einmal piksen zu lassen, scheint ihr sehr attraktiv. Also zögerte sie jetzt nicht lange, als sie während eines Einkaufsbummels die mobile Impfstation entdeckte.

Nur wenige Schritt hinter ihr steht auch die zwölfjährige Yara mit ihrer Oma in der Warteschlange: „Ich will mich impfen lassen, weil ich keine Lust mehr habe, mich ständig in der Schule zu testen. Außerdem ist so auch das Risiko geringer, mich anzustecken“, äußert das junge Mädchen aus Haan selbstbewusst. Angst vor der Impfung habe sie nicht. In ihrer Familie seien alle schon geimpft. Extra für die Impfung in die Nachbarstadt gefahren sei sie mit ihrer Mutter und Oma nicht. „Das war jetzt eher Zufall, weil wir hier einkaufen wollten.“ Nachdem Piks soll es auch gleich weiter gehen, auf der Suche nach neuen Klamotten. Yaras Oma unterstützt ihre Enkelin: „Ich finde es eine sehr gute Entscheidung für sie. Mit der Impfung ist sie auf der sicheren Seite, für die Schule, den Alltag aber auch für den Fall, dass sie mal wieder verreisen will.“

Jasmin Simon (32) hatte online von der Impfaktion erfahren und sich ebenfalls auf dem Weg gemacht, um sich ihre zweite Biontech-Dosis abzuholen. Allerdings wurde sie unverrichteter Dinge wieder weggeschickt. „Ich bin leider etwas zu früh da“, erklärt die Hildenerin. Vor 18 Tagen erst hatte sie sich bei einer ähnlichen Impfaktion in Erkrath impfen lassen. „Die nächste Dosis wird frühestens nach drei, besser sogar erst nach vier oder sogar sechs Wochen verabreicht“, erklärt ihr Leon Niederlehner, stellvertretender Bereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes. Frühestens am 7. September, rät er ihr, solle sie sich die zweite Dosis verabreichen lassen. „Und wo dann?“, will Simon wissen. Niederlehner überlegt kurz: „Das Impfzentrum wäre eine Möglichkeit oder ansonsten auch die Venenklinik hier in Hilden.“

Simon hatte lange gezögert mit der Impfung, erzählt sie. „Ich denke, es gab jetzt genug Versuchskaninchen, und größere Nebenwirkungen sind in den meisten Fällen ausgeblieben, sodass ich mich auch getraut habe.“ Sie lässt sich vor allem wegen ihrer kleinen Kinder impfen, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist aber in der Kita einem ständigen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Sobald auch unter Zwölfjährige geimpft werden dürften, erklärt Simon überzeugt, würde sie auch ihre Kinder impfen lassen.