Leuchtturmprojekt von Maltesern und Bürgerstiftung Hilden Mobil und mittendrin im Leben – auch mit Behinderung

In einem ersten Schritt wurde das für das Projekt notwendige Equipment angeschafft. Die Bürgerstiftung St. Jacobus habe laut Ruhland schon länger nach einem solchen Projekt gesucht. „Wir gehen das jetzt mit den Maltesern zusammen als Leuchtturmprojekt an“, so Ruhland. Zuerst musste ein geeignetes Auto her, das war klar. Durch puren Zufall stieß Körblein auf eines bei einem Hildener Händler: „Das Auto war wie auf uns zugeschnitten. Vollklimatisiert. Trittstufe. Bodeneinlassungen für die Rollstühle. Da haben wir natürlich zugeschlagen. Und die Stiftung hat das Startkapital dafür gestellt – für die Anschaffung des Autos, aber auch für alles andere, was dann eben noch so an Kosten anfällt“, erläutert er. „Neu hätten wir uns so ein Fahrzeug nie leisten können. Da reden wir über Preise von bis zu 100.000 Euro. Das war ein absoluter Glücksfalll.“ Dank der großzügigen Spende der Bürgerstiftung sind aber alle vorläufigen Kosten gedeckt: „Wir sind jetzt bei knapp 26.000 Euro, was die bisherigen Kosten angeht“, fasst Körblein zusammen.