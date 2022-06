Baumaßnahme in Hilden : Mittelstraße wird am alten Markt angehoben

Hilden Dort soll auf Antrag der CDU ein barrierefreier Übergang entstehen. In der Politik gibt es eine breite Mehrheit für den Vorschlag.

Wer nicht im Rollstuhl sitzt oder auf einen Rollator angewiesen ist, hat kaum eine Vorstellung davon, dass schon wenige Zentimeter Höhenunterschied einem schier unüberwindbaren Hindernis gleichen können. An der Mittelstraße im Bereich des alten Markts trennen auf einer weiten Strecke Treppenstufen die Fußgängerzone vom Kopfsteinsteinpflaster. Erst im östlichen Bereich in Richtung Parfümerie erreichen Marktplatz und Mittelstraße das gleiche Niveau. Doch dort sitzen an sonnigen Tagen die Gäste der Gastronomen und genießen Kaltgetränke oder Kaffee. „Die dort ansässigen Lokale und Restaurants haben sich so weit ausgebreitet, dass dieser Übergang nicht barrierefrei genutzt werden kann“, erklärt die CDU Hilden in einem Antrag, über den die Politik jetzt abgestimmt hat. Die Christdemokraten haben die Verwaltung daher gebeten zu prüfen, ob im Bereich des Fabry-Denkmals ein barrierefreier Übergang gebaut werden könnte.