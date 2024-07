Mitmachzirkus Hilden lädt ein Tuchakrobatik im Hildener Stadtpark

Der Mobile Mitmachzirkus ist auf seiner Sommertournee unterwegs und öffnet donnerstags in den Schulferien seine Transportkisten im Hildener Stadtpark. Eine besondere Anleiterin für Vertikaltuchakrobatik lädt mit ihrem blauen Tuch zum „Abhängen“ ein. Nur an diesem Donnerstag, 18. Juli, von 14 bis 19 Uhr, können mutige Kinder erste Figuren zwischen den beiden Tuchhälften versuchen. „Wer mal wie im Zirkus einen Spagat wagt und wie eine Akrobatin schweben möchte, komme in die Nähe der Slackline. Dort hängt die Pädagogin Annika Rasche das Vertikaltuch an einen Baumast und leitet Figuren an, die an Luftakrobatik im Zirkus erinnern“, teilt Mitmachzirkus-Erfinder Christian Meyn-Schwarze. Weitere Teammitglieder vom Mitmachzirkus laden zur Jonglage, zu den Power-Spielen und zum gemeinsamen Schwungtuchspiel ein.