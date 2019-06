Gesundheit : Mit viel Bewegung gesund in den Urlaub

Horst Peter Steffen untersucht die Beine eines Patienten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langes Sitzen im Bus oder Flugzeug kann eine Reisevenenthrombose auslösen. Ein Experte klärt auf, wie sich das verhindern lässt.

Wenn in wenigen Wochen die Hauptreisezeit beginnt, dürften sich wieder große Scharen von Urlaubern an den Flughafenschaltern die Beine in den Bauch stehen – um später stundenlang in mehr oder weniger unveränderter Haltung im Flieger zu sitzen. Nicht besser ergeht es Busreisenden, die sich buchstäblich mit den Knien am Sitz des Vordermanns kreuz und quer durch Europa fahren lassen, oder Autofahrern, die in einem Rutsch bis zum weit entfernten Reiseziel durchbrettern.

Der bewegungsarme Start in den Urlaub kann in gesundheitliche Probleme münden: „Eine solche stundenlange Position verändert die Blutströmung“, erklärt Dr. Horst Peter Steffen, Chefarzt der Capio Klinik im Park an der Hagelkreuzstraße. Eine mögliche Folge ist die Reisevenenthrombose, mitunter auch „Economy Class Syndrom“ genannt. Sie kann sich auch noch bis zu 14 Tage nach einer über vierstündigen Reise in sitzender Haltung zeigen.

Info Hildener Venen-Woche startet am 1. Juli n der Capio Klinik im Park, Hagelkreuzstraße 37, findet von Montag, 1. bis Freitag, 5. Juli eine „Woche für gesunde Venen“ statt – mit Gymnastik- und Behandlungsageboten sowie Vorträgen. Um die „Thrombose bei Reisen“ geht es dabei am 1. Juli um 18 Uhr. Am letzten Tag steht wiederum ein Venen-Check-Up auf dem Programm. Das Haus bittet um Anmeldung für die Programmpunkte unter Telefon: 02103 896 189. www.capio-klinik-im-park.de

Dabei bildet sich ein Blutgerinnsel in einem Gefäß und behindert dort den Blutfluss. Löst sich dieser Pfropf und wandert in eine Lungenarterie, droht eine lebensgefährliche Lungenembolie. Auch wenn die Literatur diese äußerste Komplikation nach einem Langstreckenflug selten beschreibt: Körpersignale wie geschwollene Füße, Schmerzen und zum Teil auch Rötungen sollten Reisende nicht ignorieren – schon gar nicht als potentielle Risikopatienten: Zu denen zählt die Deutsche Venen-Liga Frauen, die die Antibaby-Pille nehmen, Übergewichtige, Raucher ebenso wie frisch Operierte, Personen mit Krampfadern, ältere Menschen – und natürlich Patienten, die schon einmal an einer Thrombose litten.

Für all jene, die sich darin nicht gleich wiedererkennen, ist das allerdings nicht unbedingt ein Grund zum Zurücklehnen: Zwar gilt die Gefahr einer Reisevenenthrombose für Menschen ohne Risikofaktoren als gering. Doch manchmal könnten auch bislang unerkannte Probleme auffällig werden, sagt Venenspezialist Dr. Horst Peter Steffen – und hat Tipps parat, wie sich der Gang zum Arzt statt an den Badestrand verhindern lässt: „Zumindest alle ein bis zwei Stunden sollte man während des Fluges aufstehen und sich die Beine vertreten“, rät Steffen.

Ob mit oder ohne sonstiges Risiko – die Bewegung tue gut. Und gerade der Flüssigkeitsverlust in der Überdruckkabine Flugzeug mache eine erhöhte Trinkmenge sehr wichtig, betont Steffen. Der Kaffee zur Entspannung oder das Bierchen zum stimmungsvollen Einstieg in den Urlaub seien dafür aber nicht die richtige Flüssigkeit der Wahl – oder zumindest nur in Kombination mit viel Wasser: „Alkohol und Koffein entwässern schließlich weiter.“ Die Gabe einer prophylaktischen Thrombose-Spritze sei dagegen bei einem normal gesunden Menschen überzogen – „zumal sie eben auch mit Nebenwirkungen verbunden ist.“

Vor allem Risikopatienten greifen wiederum oft zu Kompressionsstrümpfen. Deren Effekt liegt besonders in Bewegung darin, den Blutstrom zu beschleunigen. Patienten mit regelmäßigen Wassereinlagerungen bei langem Sitzen rät Steffen zum Tragen von Unterschenkelstrümpfen.