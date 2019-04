Umweltaktion : Mit pflanzen und buddeln die Umwelt erspüren

Hilden Für Insekten sollen an der Kita Rehkids Kräuter, Wild- und Bauernblumen wachsen. Dafür wurde jetzt fleißig geackert.

In der großen Badewanne unter den Bäumen wohnen Frosch und Molch. Am Samstag aber mussten sie samt Wanne ein paar Meter umziehen, um einem neuen Hochbeet im Garten der Kindertagesstätte Rehkids im Hildener Osten Platz zu machen: Eltern, Kinder, Erzieherinnen und einige freiwillige Helfer haben es am Wochenende aus gespendeten Holzpaletten zusammengebaut. Hier wollen die Kinder künftig Gemüse pflanzen, pflegen, ernten und später natürlich auch essen. In den bisherigen Gemüsebeeten aber erhalten andere Lebewesen neue Futterquellen: Für Insekten sollen dort Kräuter, Wild- und Bauernblumen wachsen. Die Kinder pflanzen sie in ein paar Wochen ein, wenn die Temperaturen noch ein bisschen angestiegen sind. „Die Kinder sind richtig fleißige Gärtner“, berichtete Kita-Leiterin Birgit Köhnen. Lara, Liam, Marie, Sarah, Annika, Lars, Henry und noch einige kleine Helfer mehr haben nicht nur mit Bechern das restliche Wasser aus der Badewanne geschöpft, sondern auch Unkraut gezupft und die Holzbalken der Hochbeete gestrichen. „Für die Insekten machen wir das“, berichtete Lars. Und Henry wusste genau, dass Bienen aus den Blumen Honig machen. Annika wiederum vermutete ganz stark, dass die Bienen den Honig am liebsten fressen. „Unser pädagogischer Schwerpunkt in der Kita liegt auf Natur und Bewegung“, erklärte Köhnen, warum die Auseinandersetzung mit der Umwelt in der Tagesstätte groß geschrieben werde. Die Kinder entwickelten viel Liebe zur Natur, sollten lernen, mit den Insekten und anderen Lebewesen sorgsam umzugehen. So werden nicht nur Biene und Co. künftig von den neuen Beeten profitieren: Auch zwei Schildkröten, die ihr Gehege direkt nebenan haben, naschen gerne vom Bio-Gemüse. Näher bringen die Erzieherinnen den Jungen und Mädchen das Verständnis für Umwelt und Natur nicht nur im allmorgendlichen Stuhlkreis, sondern auch im ganz praktischen Erleben: „Wenn die Kinder in der Erde buddeln, entdecken sie automatisch Tiere und können sie angucken. Das ist „Learning by doing“, sagte Erzieherin Petra Grum.