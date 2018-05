Hilden: Mit der Gema läuft es nicht mehr rund

Hilden Die veränderte Gebührenregelung der Musik-Verwertungsgesellschaft macht vor allem den Pfarreien zu schaffen.

Immerhin: "Die Vereinbarung über Gottesdienste und kirchliche Feiern ist von der neuen Regelung zum Glück nicht betroffen", sagt Hans-Georg Hermann. Er ist Verwaltungsleiter und damit Dienstvorgesetzter aller Angestellten der katholischen Gemeinde Hilden. Pfarrfeste und andere Festveranstaltungen außerhalb des Gotteshauses fallen unter die neue Regelung. Das Kölner Erzbistum, sagt Hermann, habe den Pfarreien deshalb einen Leitfaden zur Verfügung gestellt, der Orientierungshilfe im Gebührendschungel bieten soll. So räumt die Gema bei fristgerechter Meldung der Veranstaltung 20 Prozent Nachlass ein, heißt es in dem Schreiben. Gleichzeitig weist das Bistum darauf hin, dass die Übergangsfrist für die neue Regel abgelaufen ist. Ab jetzt gilt: Wer Veranstaltungen nicht rechtzeitig anmeldet, muss mit Strafen rechnen.

Auch viele Karnevalisten haben beim Begriff Gema gemischte Gefühle. Nicht so Klaus Hammermann, Geschäftsführer des Carnevals Comitees Hilden (CCH), Für ihn bedeutet das Geschäft mit der Gema nach eigener Aussage "keine Anstrengung". Von Altweiber über Prinzenempfang bis zum Rosenmontagszug nutzt er Meldebögen, die online zur Verfügung stehen. "Dort muss angegeben werden, was für eine Veranstaltung wo stattfindet und ob es einen Eintrittspreis gibt", erklärt Hammermann. Auch die Quadratmeterzahl werde berechnet. "Der Zug am Rosenmontag ist am preiswertesten", verrät der Geschäftsführer. 79,90 Euro hat er das letzte Mal gekostet.