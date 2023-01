Nicht mehr wegzudenken Mit der Bahn von Hilden nach Ohligs

Die S-Bahn zwischen Hilden und Solingen steht heute immer wieder einmal wegen Zugausfällen oder Verspätungen in der Kritik – doch es gab auch eine Zeit, als noch kein Zug in Hilden hielt und die Wege in die Nachbarstädte vor allem zu Fuß oder mit dem Pferdefuhrwerk zurückgelegt werden mussten. Das ist allerdings lange her. Wir haben sieben interessante Fakten zur Bahnstrecke Hilden-Solingen zusammengestellt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.