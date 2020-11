Aus dem Polizeibericht : Mit 1,7 Promille zwei Unfälle gebaut

Die Polizei hat eine 43-jährige Düsseldorferin aus dem Verkehr gezogen. Sie hatte am Sonntag in Hilden stark alkoholisiert zwei Unfälle verursacht.

Durch einen lauten Knall wurde eine Anwohnerin der Straße „Schönholz“ in Hilden am Sonntagvormittag aufgeschreckt. Als sie nachschaute, sah sie, dass ein Renault Kangoo frontal in einen Gartenzaun gefahren war. Die Zeugin beobachtete, wie die Fahrzeugführerin zurücksetzte und – ohne erkennbaren Grund – erneut in den Zaun fuhr. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr die Frau mit ihrem Renault in Richtung „Kalstert" davon. Zurück blieben ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro und das Kennzeichen des Fahrzeuges, das bei dem Zusammenstoß aus der Kennzeichenhalterung gerissen worden war. Die von der Anwohnerin alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Wenig später entdeckten die Beamten den Wagen; auf der Walder Straße.