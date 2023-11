Wohnen in Hilden Mieter ärgern sich über defekte Heizung

Niedrige Temperaturen belasten das Herz, darin ist sich die Wissenschaft einig. Denkt Sandra Amankwaa-Cann an ihren Vermieter, dann dürfte ihr Puls hochgehen und das in kalter Umgebung: In ihrer Wohnung an der Sudermannstraße in Hilden fällt immer wieder die Heizung aus und das offensichtlich bereits seit Jahren, erzählt sie. Passenderweise wirbt dieser Vermieter, die Vivawest, mit dem Slogan „Wohnen, wo das Herz schlägt“.