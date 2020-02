Vortrag : Die Geschichte der Kriegsfotografie

Fotograf Robert F. Sargent hat die Landung der Alliierten in der Normandie am 6.6.1944 festgehalten. Foto: ASSOCIATED PRESS/NARA

Hilden Der Dozent für Fotojournalismus aus Hilden forscht zur Fotografie des Vietnamkrieges und des Amerikanischen Bürgerkrieges und hält einen interessanten Vortrag im Fabry-Museum.

Napoleons Armeen besetzten von 1807 bis 1814 Spanien. Der Maler Francisco de Goya hielt die Schrecken dieses Krieges in 80 Radierungen fest. Sie wurden aber erst 35 Jahre nach dem Tod des Künstlers 1863 veröffentlicht, weil das zu Lebzeiten für Goya viel zu gefährlich gewesen wäre. Im Hildener Fabry-Museum sind diese beklemmend aktuellen Bilder zurzeit zu sehen.

Michael Ebert spricht am Donnerstag, 6. Februar 2020, dort über Kriegsbilder nach Goya“. Er beleuchtet die Geschichte der Kriegsfotografie von den Anfängen im Amerikanisch-Mexikanischen Krieg bis in die Gegenwart. Das illustriert er an ganz vielen Bildern, die sich in das kollektive Bewusstsein eingeprägt haben. Der Dozent für Fotojournalismus an den Hochschulen von Hannover und Magdeburg analysiert die Macht der Bilder, das immerwährende Spannungsfeld zwischen Macht, Manipulation und Zensur

Michael Ebert befasst sich seit Jahrzehnten mit Kriegsfotografie. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Vortrag „Kriegsbilder nach Goya“ Foto: Köhlen, Stephan (teph) Vortrag, Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, im Fabry-Museum, Benrather Straße 32a. Eintritt: fünf Euro. Michael Ebert betreut an der Hochschule Magdeburg-Stendal zusammen mit Prof. Elke Grittmann den Nachlass des zweifachen Pulitzer-Preisträgers Horst Faas, einen der wichtigsten Kriegsfotografen des 20. Jahrhunderts. Der Hildener forscht zur Fotografie des Vietnamkrieges und des Amerikanischen Bürgerkrieges.

Im Frühjahr 2020 soll Eberts neues Buch mit rund 250 historischen Fotos über den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-65) erscheinen. Die Verwertungsgesellschaft Bild fördert das Projekt mit 11.000 Euro. „Dieser Krieg ist der erste, der fotografisch umfassend dokumentiert worden ist“, erklärt Ebert. Mehr als 600.000 Soldaten wurden getötet, ganze Städte zerstört und Landstriche verwüstet. Neben Millionen privater Bilder entstanden während des amerikanischen Bürgerkriegs erstmals auch dokumentarische Fotos in großem Stil.

Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1.9.1939: Soldaten zerstören einen Schlagbaum in der Nähe von Danzig. Foto: Hans Sönnken

Interesse am US-Bürgerkrieg hat der Fotograf (Jahrgang 1959), der unter anderem auch schon für die Rheinische Post, die Deutsche Telekom oder Miele gearbeitet hat, schon sehr lange. „Es fing alles damit an, als meine Oma mich mit zehn Jahren in eine Vorstellung des Klassikers „Vom Winde verweht“ hinein schmuggelte, schließlich war der Film erst ab 12 freigegeben.“

„Ich möchte die Leistung der Fotografen dieser Zeit und der Menschen, die sie verewigt haben, würdigen“, erläutert er: „Vor über 150 Jahren – vor der Digitalisierung – sind Fotos entstanden, die mit heutigen Bildergebnissen durchaus konkurrieren können, ja sie manchmal sogar übertreffen.“ Ausgewählt hat er die historischen Fotos nach der erzählerischen Dichte, der kompositorischen Kraft und der technischen Qualität. Das Buch wird nur die besten Bilder des Bürgerkrieges zeigen.

„Die Flagge des Sieges“ von Jewgeni Chaldej, Die Sowjetische Armee nimmt Berlin 1945 ein. Foto: © Халдей Евгений/Jewgeni Chaldej/Халдей Евгений Jewgeni Chaldej