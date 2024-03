Neue Ausstellung in Hilden Künstlern in die Seele geblickt

So sollte Dannenmann den scheuen Künstler Sigmar Polke fotografieren. Dafür bekam er 15 Minuten Zeit. „Aus den 15 Minuten wurde Lunch-Time und am Ende war ich abends um 10 Uhr zuhause“, erzählt der Fotograf. Bei den Portraits der Balletttänzer des New Yorker „Les Ballets Trockadero de Monte Carlo“ hat Dannenmann die Tänzer von der Bühne geholt und bewusst ohne Maske und Schminke fotografiert. Obwohl der Betrachter zunächst die Bilder als Gesamtes wahrnimmt, sind sie auf den zweiten Blick zweigeteilt. So sind die Köpfe der Männer völlig „alltäglich“ und die Körper, die in Ballettkleidern stecken, könnten für sich gesehen auch muskulöse Frauenkörper sein. Portraits, die die Gegensätzlichkeit einfangen, die das Leben der durchweg homosexuellen Tänzer prägt. Die Portraits von Michael Dannenmann erlauben es, die komplexe Persönlichkeit der Künstler kennenzulernen.