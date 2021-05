Corona-Notbremse außer Kraft : Hildener haben sich an Ausgangssperre gehalten

Hildener haben sich an Ausgangssperre gehalten

Hilden Der HIldener Ordnungsamtschef Michael Siebert zieht nach rund anderthalb Monaten Bilanz. Seine Kollegen und er sind zufrieden, mussten aber einige Bußgelder verhängt.

Haben sich die Hildener an die Ausgangssperre gehalten?

Siebert Im Großen und Ganzen ja. Allerdings haben wir auch nicht die ganze Nacht kontrolliert, sondern uns mehr auf die Zeiten bis 2 Uhr fokussiert. Feststellbar waren vereinzelte Verstöße. In aller Regel waren die Menschen einsichtig, in einigen wenigen Fällen haben wir allerdings Bußgeldverfahren eingeleitet. Hier droht ein individuelles Bußgeld in Höhe von 250 Euro.