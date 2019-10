Hilden : Fach-Mann mit Faible für Blühendes

Markthändler Stefan Hosten hat den Gärtner- und den Floristenberuf gelernt. Viele Blumen zieht er selbst in seiner Gärtnerei in Flehe. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Menschen auf dem Markt: Auf dem Berufskolleg war Stefan Hosten ein Exot – der „einzige Junge unter 60 Mädels“.

Der Blumenstand von Stefan Hosten in der Mitte des Hildener Marktes bildet gleichsam eine grüne Oase in der ansonsten betonierten Wüste des Nové-Mesto-Platzes. Es ist auch der größte Marktstand, und nicht zuletzt deshalb dürfte von ihm eine besonders anziehende Wirkung ausgehen. Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen versucht der gelernte Florist die „natürlichen“ Wünsche der Kundschaft zu erfüllen, was aufgrund der großen Auswahl an Blumen und Pflanzen in der Regel auch gelingt. Gräser und Heidekraut in Töpfen sind aktuell der Renner, ebenso wie kleine Zierkürbisse und bunte Fruchtkränze als erste herbstliche Deko für die anstehenden Erntedankfeste. Heidekraut gibt es sogar zweifarbig.

„Das ist winterhart und ich pflanze es vor mein Küchenfenster, wo es dann buschig blüht“, sagt bereits von Vorfreude auf die schöne Aussicht beseelt Stephanie Kirsky, die ansonsten aber auch Schnittblumen bei Hosten kauft. Viel Freude an einem prächtigen Strauß, der jedoch anlässlich des 80. Geburtstags einer früheren Arbeitskollegin verschenkt wird, hat auch Kerstin Scheffler. „Die gebundenen Sträuße sind nicht nur wunderschön und frisch, sondern auch das Preis-Leistungsverhältnis ist hier einfach hervorragend“, so Scheffler.

Info Viermal pro Woche Markt ist in Hilden Hauptmarkt auf dem Nove-Mesto-Platz in der Innenstadt: mittwochs von 7 bis 13 Uhr, samstags von 7 bis 13.30 Uhr. Südmarkt auf der St.-Konrad-Allee: donnerstags von 7 bis 13 Uhr. Nordmarkt auf dem Parkplatz zwischen Beethovenstraße und Lortzingstraße vor Edeka: freitags von 9 bis 16.30 Uhr.

Als „Der Marktflorist“ bietet Stefan Hosten seine blühende Ware sowohl an den Markttagen auf dem Nové-Mesto-Platz und auf dem Nordmarkt, in Bensberg als auch auf einem Hofladen in Düsseldorf-Itter an. Ferner gibt es auch noch einen Laden an der Harffstraße in Düsseldorf-Wersten. Ein Teil der Pflanzen zieht er selbst in den Treibhäusern der von seinem Vater begründeten Gärtnerei in Düsseldorf-Flehe. „Es hat für viele Kunden noch immer einen Wert, wenn ich ihnen sagen kann, wie die Pflanzen gezogen wurden und was man dazu verwendet hat“, sagt Hosten.

Den Großteil ersteigert er jedoch bei Veiling Rhein-Maas in Straelen-Herongen, Deutschlands einziger Blumen- und Pflanzenversteigerung. „Da muss man aufpassen und richtig schnell sein, das ist purer Stress“, erklärt der Blumenhändler, der gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Überhaupt sind Wochenarbeitszeiten von 80 bis 90 Stunden für ihn die Regel. „Da bin ich froh, dass meine Frau Claudia als gelernte Steuerfachkraft mir buchhalterisch den Rücken frei hält“, so Hosten, dessen Berufsausbildung von Anbeginn im Zeichen des Blühenden begann, zunächst als Gärtner, dann als Florist. „Damals am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg an der Siegburger Straße war ich der absolute Exot, denn ich war der einzige Junge unter 60 Mädeln“, sagt der Blumenfreund und grinst still in sich hinein.