Hilden : Grünes Licht für Europa

HIlden/Haan Die Grünen gewinnen in unserer Region über dem Bundesschnitt dazu, die SPD stürzt ins Bodenlose. Was das Ergebnis der Europawahl für Hilden und Haan bedeutet – ein Kommentar.

Tobias Dupke arbeitet als Leitender Regionalredakteur bei der Rheinischen Post in Hilden. Dort ist er Lokalchef und darüber hinaus für die Redaktionen Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Leverkusen zuständig. Der diplomierte Biologe hat bei der Rheinischen Post volontiert, arbeitete im Anschluss fünf Jahre für Axel Springer bei der Welt-Gruppe unter anderem in Berlin.

Die Wähler haben Europa grünes Licht gegeben. Und es schimmert in Hilden und Haan vier bis fünf Prozent heller als im Rest der Republik. Nachhaltigkeit und Klimaschutz übertrumpfen in der Prioritätenliste der Menschen offenbar die Punkte Rendite und Wachstum. Es ist vielleicht nur ein früher Stimmungstest für die Kommunalwahl 2020 – aber die Verluste auf der einen und die Gewinne auf der anderen Seite legen die Themen fest, mit denen die Parteien auch auf lokaler Ebene in den Wahlkampf ziehen werden. Das Ergebnis zeigt aber auch, dass die Wähler mit der Arbeit von CDU und vor allem SPD nicht mehr zufrieden sind. Sie müssen sich grundlegend ändern, um nicht in der Versenkung zu verschwinden – dieser Missmut dürfte sich auch auf kommunaler Ebene auswirken. Am Ende sollten sich aber nicht nur die Grünen über das Wahlergebnis freuen: Die hohe Beteiligung zeigt, dass sich die Menschen wieder mehr für Politik interessieren. Von Verdrossenheit kann keine Rede mehr sein.