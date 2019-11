Polizei : Unbekannte überfallen Jugendliche

Hilden Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu der Tat in der Nacht zu Samstag sagen können.

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag am Bahnhof Hilden-Süd drei Jugendliche ausgeraubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 2.15 Uhr hielten sich drei Hildener Jugendliche (15, 16 und 18 Jahre alt) am Bahnhof auf, als sich ihnen vier ihnen Unbekannte näherten und nach einer Zigarette fragten.

Kurz darauf stiegen die Täter in die in den Bahnhof einfahrende S1 in Richtung Solingen und fuhren mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro davon. Wenig später informierten die Opfer die Polizei. Eine Fahndung brachte aber keinen Erfolg.