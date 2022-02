„Ylenia“ fegt über die Region hinweg : Mehrere Bäume stürzen im Kreis Mettmann auf die Straßen

Auch in den kommenden Tagen wird es weiter stürmisch bleiben, sagt der Deutsche Wetterdienst. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Kreis Mettmann Der Sturm hat im Kreis Mettmann mehrere Bäume entwurzelt. Verletzte sind bislang laut Polizei noch keine zu beklagen. Ein Überblick über die Situation in der Region.

Feuerwehr und Polizei im Kreis Mettmann sind in der Nacht auf Donnerstag zu einigen Unwetter-Einsätzen ausgerückt. .Sturm „Ylenia“ fegt noch immer über die Region hinweg und hat einige Bäume entwurzelt, bestätigt Polizeisprecher Daniel Uebber.

Während im Kreis Borken der Strom ausfiel und am Niederrhein sowie in Ostwestfalen Sturmschäden für die Einstellung des Zugverkehrs auf den Strecken der Nordwestbahn sorgten, blieb es im Kreis Mettmann bislang offenbar bei verhältnismäßig kleinen Schäden. Baustellenzäune, Schilder und Müllcontainer seien in einigen Städten weggeweht worden. Einige – teilweise auch recht dicke – Äste landeten auf Bürgersteig und Straße.

Lesen Sie auch Unwetter-Liveblog : Sturm soll am Mittag in NRW wieder heftiger werden

„Auf dem Gelände der LVR-Klinik in Langenfeld ist ein Baum umgestürzt und hat zwei Autos beschädigt“, erklärt Daniel Uebber weiter. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte er am Morgen noch nicht sagen. Verletzte haben es bisher keine gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Mittwoch vor starken Orkanböen gewarnt. An den Schulen fällt an diesem Donnerstag der Unterricht aus. In Hilden hat die Stadt vorsorglich die Sportanlagen geschlossen. Auch der Wochenmarkt fällt aus.

Die Feuerwehren im Kreis hatten sich auf eine anstrengende Nacht mit vielen Einsätzen eingestellt und vorsorglich weitere Kräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Auch das Personal der Leitstelle wurde aufgestockt. „Wir hätten deutlich mehr Einsätze erwartet“, erklärt Hans-Peter Kremer, Chef der Hildener Feuerwehr. Zweimal musste die Feuerwehr ausrücken. Einmal war ein Baum auf den Westring gestürzt, ein anderes Mal hatte der Sturm einen Baum in eine extreme Schieflage gebracht.

Die Feuerwehr in Haan rückte in der Nacht ebenfalls nur zu wenigen Einsätzen aus, erklärte ein Sprecher. Bereits um kurz nach 22 Uhr am Mittwochabend war ein Baum auf die Ohligser Straße gestürzt. Um kurz vor 4 Uhr in der Nacht beseitigten die Einsatzkräfte einen Baum, der an der Landstraße auf ein Auto gefallen war. Ein weiterer Baum lag gegen 6 Uhr auf der Ellscheider Straße.