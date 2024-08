Arbeitslosenquote steigt weiter an Mehr Menschen in Hilden und Haan ohne Job

Beim Blick auf die Statistik fällt auf, dass die Zahl der Arbeitslosen in beiden Städten höher war als in allen anderen Monaten seit Juli vergangenen Jahres. In Hilden wurde die Marke von 2000 geknackt. Hier zählt die Statistik aktuell 2035 Betroffene. Die Arbeitslosenquote stieg von 6,4 auf 6,6 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 6,3 Prozent. In Haan waren im vergangenen Monat 1064 Menschen ohne Arbeit. Das bedeutet wie schon im Juli 2023 eine Quote von 6,5 Prozent. In den Monaten dazwischen lag sie immer niedriger. Im Juni dieses Jahres waren es noch 6,3 Prozent. Kreisweit sieht die Situation noch schlechter aus. Binnen eines Jahres stieg die Quote von 6,6 auf 7,1 Prozent.