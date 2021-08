SKFM-Schuldnerberatung : Mehr Hildener geraten in Schulden-Falle

Bei vielen Schuldner ist das Konto so in den Miesen, dass nur noch eine Privatinsolvenz bleibt. Foto: dpa

2020 hat die Schuldnerberatung des katholischen Sozialdienstes 436 Personen oder Familien (2019: 459) beraten, darunter waren 212 Langzeitberatungen und 224 Kurzberatungen. Trotz Corona-Pandemie sei die Nachfrage gleichbleibend hoch geblieben, berichtet der SKFM Hilden. De Anzahl der Langzeitberatungen sei im Vergleich zu den Zahlen der vergangenen Jahre erneut angestiegen. Dabei habe besonders die Nachfrage nach der Insolvenzberatung zugenommen. Hintergrund: Im Dezember 2019 hat der Gesetzgeber das Verbraucherinsolvenzverfahren geändert. Die sogenannte „Wohlverhaltensperiode“ (= Laufzeit der Abtretung) wurde von sechs auf nur noch drei Jahre verkürzt. Auf diese angekündigte Änderung hatten viele Schuldner gewartet. Strukturelle Verschuldungsursachen wie prekäre Arbeitsverhältnisse, Einkommensarmut oder schlechte Schul- und Ausbildungsverhältnisse würden durch die Corona-Pandemie weiter verschärfen. „Menschen, die schon vor der Pandemie in schwierigen finanziellen Verhältnissen gelebt haben und nicht in der Lage waren, Rücklagen zu bilden, geraten noch mehr unter Druck“, so der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer: „Wir rechnen daher mit einem deutlichen Anstieg der Überschuldungsfälle und letztlich auch einer Zunahme der Verbraucherinsolvenzverfahren.“ Auch in 2020 sei die Anzahl der Betroffenen mit Schulden über 100.000 Euro sehr hoch. 27 ehemals Selbstständige wurden beraten. In diesen Fällen fänden sich meist wesentlich höhere Forderungen und auch eine größere Anzahl von Gläubigern. 33,5 Prozent der Beratenen hatten Schulden unter 10.000 Euro, 28,7 Prozent zwischen 10.000 und 25.000 Euro und 24 Prozent zwischen 25.000 und 50.000 Euro.