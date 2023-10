Landesweiter Anstieg Mehr Einbrüche in Haan, Rückgang in Hilden

Die Zahlen der Polizei für Hilden und Haan zeigen unterschiedliche Entwicklungen bei den Einbruchszahlen. Während in Hilden von Januar bis Ende Juli 2022 noch 34 Einbrüche registriert wurden, waren es im gleichen Zeitraum in diesem Jahr 32 – ein Rückgang um knapp 6 Prozent. In Haan stieg die Zahl von 15 im vergangenen Jahr (Januar bis Ende Juli) auf nun 33 – ein Anstieg von 120 Prozent. Im Kreis Mettmann wurden der Polizei im Vorjahreszeitraum 307, in diesem Jahr 407 Einbrüche gemeldet. Kreisweit steigt die Einbruchsrate um 32,5 Prozent an. „Wichtig zu erwähnen ist, dass zwar auch wir im Kreis Mettmann den landesweiten Anstieg bei den Einbruchszahlen registrieren, sich die Zahlen aber nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen“, erklärt Polizeisprecher Daniel Uebber.