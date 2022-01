Situation im Kreis Mettmann : Mehr als 3000 freie Stellen, Arbeitslosigkeit sinkt leicht

Die Arbeitlosen sinkt leicht. Foto: dpa/Arne Dedert

Hilden/Haan Der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann startet laut Arbeitsagentur stabil in das neue Jahr. Unternehmen meldeten im Dezember nochmals über 700 freie Stellen. „Damit sind aktuell 3075 Stellen vakant“, erklärt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken, erklärt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann. Mögliche Auswirkungen der Verschärfungen der Corona-Maßnahmen am 28. Dezember könnten sich jedoch erst ab Januar zeigen. „Sie fallen dann mit dem typischen Anstieg der Winterarbeitslosigkeit zusammen“, so Tymister weiter. Beim Kurzarbeitergeld erlebten die Mitarbeiter der Arbeitsagentur bereits jetzt einen Anstieg der Anträge. Die Ursachen der Kurzarbeit seien sowohl die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als auch Störungen der Lieferketten. „Durch die Verlängerung der Sonderregelungen für Kurzarbeitergeld bleibt dieser wichtige Rettungsanker auch in der aktuellen Pandemiewelle bestehen“, so Tymister weiter.

Im Dezember waren im Kreis Mettmann 16.168 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 64 weniger als im November und 1487 (8,4 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibt wie im November auf 6,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 6,8 Prozent.

Die Agentur für Arbeit Hilden ist zuständig für die Gemeinden Haan und Hilden. Dort sind aktuell 2652 Menschen arbeitslos, das sind 35 weniger als im November und 328 weniger als vor einem Jahr. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen (54,3 Prozent) sind Männer. 45,8 Prozent der gemeldeten Frauen und Männer gelten als Langzeitarbeitslose. 5,7 Prozent aller Arbeitssuchenden sind unter 25 Jahre alt. In Haan sind 904 Menschen ohne Job (November 920), in Hilden 1748 (Vormonat 1767). Die Arbeitslosenquote stagniert in beiden Städten bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,3 Prozent.