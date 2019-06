Hilden : Mehr als 12.000 Kinder besuchen „Busschule“

20 Klassen aller Grundschulen in Hilden nehmen an Sicherheitstraining teil. Stadt und Rheinbahn teilen sich die Kosten.

Das wurde ihnen von Busfahrer Stephan Norff und der Verkehrspädagogin Ina Baumann erklärt. „Es ist wie beim Windsurfen. Beine auseinander, Knie leicht angewinkelt, beide Hände vor dem Oberkörper.“ So zeigt es Baumann dem Jungen, der sich freiwillig gemeldet hat. „Du bist aus Stein und bewegst dich nicht mehr.“ Dann schubst sie ihn an. Er bleibt stehen. Die Kinder klatschen begeistert. So wird den Schülern spielerisch in Form von Rate-, Situations- und Rollenspielen gezeigt, wie man sich im Bus verhält. Aber auch wie es nicht geht. Und was die Folgen von falschem Verhalten im Bus sein können.