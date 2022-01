Corona-Lage im Kreis Mettmann : Mehr als 10.000 Menschen in Quarantäne

Kreis Mettmann Die Inzidenz steigt weiter, während die Gesamtzahl der Infizierten sinkt. Das Gesundheitsamt meldet am Samstag insgesamt 712 Neuinfektionen. Der Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Samstag 5140 Infizierte erfasst, 517 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 479 (-28; 91 neu infiziert), in Haan 308 (-20; 35 neu), in Heiligenhaus 219 (-66; 25 neu), in Hilden 617 (-24; 84 neu), in Langenfeld 669 (-102; 83 neu), in Mettmann 494 (-9; 53 neu), in Monheim 459 (-101; 51 neu), in Ratingen 736 (-46; 116 neu), in Velbert 932 (-109; 117 neu) und in Wülfrath 227 (-12; 57 neu). Das Gesundheitsamt meldet am Samstag insgesamt 712 Neuinfektionen.