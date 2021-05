Im April 2021 hat der Vorstand des Trägervereins Olivers Köchers (29) mit der Leitung beauftragt. Köchers arbeitet seit neun Jahren an der Lievenstraße,absolvierte hier seine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher, wuchs in die Strukturen hinein und übernahm schon früh Verantwortung. Vor vier Jahren wurde er zum Gruppenleiter ernannt. Mit 26 Jahren entschied er, nebenberuflich Betriebswissenschaften und Pädagogik zu studieren und sich so für die künftigen Aufgaben als Heimleiter vorzubereiten.