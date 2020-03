Elberfelder Straße in Hilden : Mega-Kanalbaustelle liegt im Zeitplan

Schon seit 13 Monaten lässt die Stadt den Regenwasserkanal in der Elberfelder Straße erneuern. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis Oktober dauern und auch den Verkehr behindern.

Das Kanalbau-Projekt ist das mit Abstand längste (22 bis 24 Monate) und aufwendigste (Kosten rund 1,5 Millionen Euro) der Stadt. Es ist in fünf Bauabschnitte eingeteilt – und liegt im Zeitplan. Abschnitt 1 ist bereits fertig. Aktuell werden die Regenwasser-Hausanschlüsse im Bauabschnitt 2 voraussichtlich bis etwa Ende März an den neuen Regenwasserkanal angeschlossen. Danach wird die aufgerissene Fahrbahn der Elberfelder Straße neu asphaltiert.

Die Kommune hat ein Trennsystem. Regen- und Schmutzwasser werden in getrennten Kanälen abgeleitet. Damit spart die Stadt ihren Bürgern, den Gebührenzahlern, Geld. Denn nur das Abwasser wird separat zur Kläranlage geleitet und dort gereinigt. Das Regenwasser wird in die Itter oder Bäche geleitet.

Die Stadt steckt jedes Jahr rund 200.000 Euro in den Unterhalt und zwei bis 2,5 Millionen Euro in die Erneuerung ihres Kanalnetzes. Die Investitionen finanzieren die Einwohner komplett über Gebühren.. Laut Steuerzahlerbund NRW sind die Abwassertarife in Hilden 2020 trotzdem die niedrigsten im Kreis Mettmann. Weil die Stadt gut wirtschaftet und kontinuierlich in den Unterhalt und die Erneuerung des Kanalnetzes investiert hat.