Parlamentarisches Patenschaftsprogramm Klaus Wiener sucht im Südkreis Mettmann Gastfamilien für zwei US-Austauschschüler

Die Austauschschüler reisen am 2. September 2023 an und bleiben für zehn Monate in Deutschland. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle der Organisation „Experiment“ wenden, die sich um die Durchführung des Austauschs kümmert. Ansprechpartner ist Matthias Lichan (Tel.: 0228 95722-21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de). Weitere Informationen rund um das Thema Gastfamilie gibt es unter www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden.