Bürgermeister von Hilden nutzt Hausrecht : Maskenpflicht in städtischen Gebäuden bleibt bestehen

Im Hildener Rathaus muss weiterhin Maske getragen werden. Foto: dpa/Arne Dedert

Hilden Die Maskenpflicht fällt am Wochenende. Bürgermeister Claus Pommer macht allerdings von seinem Hausrecht Gebrauch und setzt weiterhin auf den Mund-Nasen-Schutz in Rathaus & Co.

Am Wochenende fällt die Maskenpflicht – für Besucher des Rathauses bleibt sie allerdings weiterhin bestehen. Das erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder einer anderen medizinischen Maske sei zunächst befristet bis zum 25. Mai. „Diese Pflicht gilt ebenso für alle städtischen Einrichtungen wie das Wilhelm-Fabry-Museum, die Stadtbücherei und den Zentralen Bauhof“, so Ludes-Loer weiter. Der Impf- oder Genesenenstatus werde beim Zutritt zum Gebäude nicht mehr abgefragt.