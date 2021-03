Neue Corona-Schutzverordnung in Hilden : Maskenpflicht in Innenstadt bleibt, Vereinssport für Kinder erlaubt

Maskenpflicht in Innenstadt bleibt, Vereinssport für Kinder erlaubt

Neue Corona-Schutzverordnung in Hilden

Auf den Spielplätze in Hilden gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Der Ordnungsamtsleiter der Stadt Hilden, Michael Siebert, erklärt, welche Lockerungen die Anpassung der Corona-Schutzverordnung mit sich bringen.

Die neuen Regeln der Corona-Schutzverordnung gelten seit Montag. In vielen Bereichen gibt es Lockerungen. Bei dieser Dynamik die Übersicht zu behalten, ist nicht immer ganz leicht. Wir haben mit dem Leiter des Hildener Ordnungsamtes, Michael Siebert, gesprochen und ihm Fragen zu alltäglichen Situationen gestellt: Was darf ich jetzt – und was nicht?