Kreis Mettmann : Grüne stellen Landratskandidatin auf

Kreis Mettmann Die 57-jährige Martina Köster-Flashar tritt zum zweiten Mal gegen Landrat Thomas Hendele an. Die Grünen wollen bei der Wahl am 13. September zweitstärkste Kraft im Kreistag werden.

Der Hildener strebt gerade eine fünfte Amtszeit an. Das ficht Martina Köster-Flashar nicht an. „Er hat nur verwaltet und keine Visionen für den Kreis“, wirft sie dem Amtsinhaber vor. Beispiel: Pendler stünden häufig im Stau, der öffentliche Nahverkehr falle häufig aus und sei unzuverlässig. „Unser ÖPNV-System ist tragisch“, sagt Martina Köster-Flashar: „Da müssen wir endlich was tun.“ Aber was? „Wir brauchen eine echte Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer“, sagt die grüne Spitzenkandidatin. „Hendele ist Autopolitiker. Wenn es um Mobilität geht, zeigt er immer nur auf andere, hat aber selber keine eigene Idee.“