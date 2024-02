Hilfe für Familien in Hilden Videoaufnahmen für eine bessere Elternrolle

Dinge zu benennen, das helfe ihr und ihrem Sohn sehr, sagt Celina. Wenn die junge Mutter verbalisiert, was sie sieht, in Worte fasst, was ihr Sohn macht und auch, was er fühlt, ist die Spannung aus mancher Situation sofort raus. „Ich sehe, Du bist jetzt furchtbar wütend, weil Du kein Eis zum Frühstück darfst“, zum Beispiel, oder auch „Du setzt den blauen Stein auf den roten, ich kann gut erkennen, dass das ein großer Turm wird.“ Der Sohn fühlt sich gesehen und verstanden, umgekehrt versteht die junge Mutter besser, was in dem Dreijährigen vorgeht.