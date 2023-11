Jahrmärkte in Hilden Ein ganzes Leben für die Kirmes

„Es ist schön, wenn man sieht, wie die Kinder Spaß haben. Wenn die eigentlich erst gar nicht drauf wollten und dann gar nicht mehr runter“, sagt Markus Herweg. Er ist Schausteller in der dritten Generation. Mit seinem Kinderkarussell hat der 57-Jährige auf vielen Weihnachtsmärkten und Sommerfesten in der Region gestanden. Doch nach dem Itterfest war Schluss: Markus und Simone Herweg ziehen sich aus privaten Gründen aus dem Schaustellerwesen zurück. Leicht fällt es dem gelernten Bäcker nicht: „Es geht mir schon nah.“ Die Abschiedspräsente stapeln sich bereits seit Tagen in der kleinen Kabine am Karussell. Zwei Stufen über dem regennassen Boden und abgeschirmt von der lauten Musik des Rummels bedient der gebürtige Hildener das Karussell, gibt Chips aus und hat das Treiben fest im Blick.