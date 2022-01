Hilden : Marktplatz der Möglichkeiten startet mit neuen Ideen

Hilden Der Treffpunkt 50+ startet mit neuen Ideen ins Jahr 2022. Los geht es bereits am Mittwoch, 5. Januar, teilten die Veranstalter mit. Im Mittelpunkt steht an diesem Tag die Initiative „Du - Ich - Wir“.

Der Treff 50+ möchte laut eigener Aussage Menschen unterstützen und informieren – er versteht sich als Ideenbörse und Startpunkt für eigene Initiativen und hilft diese gemeinsam mit anderen umzusetzen. Das Treffen an jedem ersten Mittwoch im Monat, der „Marktplatz der Möglichkeiten“, bildet dabei die Anlauf- und Kontaktstelle. Die Besucher bekommen einen Überblick über Initiativen in Hilden und können Verbindungen zu Einrichtungen herstellen.

Am Mittwoch, 5. Januar, wird Josef Pinter von der Initiative „Du - Ich - Wir“ über die Arbeit des Vereins berichten. Er unterstützt Kinder und Jugendliche ehrenamtlich durch kostenlosen Förderunterricht. Der Treffpunkt 50+ „Marktplatz der Möglichkeiten“ findet jeweils am ersten Mittwoch eines Monats ab 17 Uhr in Raum 34 des Bürgerhauses, Mittelstr. 40 statt. Zusätzlich bietet die Gruppe auch individuelle Gespräche an. Telefon 02103 54687 oder info@treff50plus-hilden.de