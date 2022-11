Aus dem Polizeibericht : 41-Jähriger wird bei Angriff am S-Bahnhof Hilden mit Bierflasche verletzt

Hilden Ein Gruppe junger Männer soll den Mann auf dem Bahnsteig grundlos angegriffen haben. Die Täter flüchteten mit der S-Bahn.

Am S-Bahnhof Hilden ist in der Nacht zum Mittwoch, 2. November, ein 41-jähriger Hildener am von einer Gruppe Unbekannter angegriffen und durch den Schlag mit einer Bierflasche leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, hielt sich der Hildener gegen 0 Uhr auf dem S-Bahnhof Hilden an der Bahnhofsallee auf.