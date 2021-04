Im Stadtpark Hilden : Mann greift Polizisten mit Schwert an – Schuss stoppt ihn

Die Polizisten stoppten den Mann mit einem Schuss. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hilden Großeinsatz in der Nacht zu Freitag in Hilden. Im Stadtpark hat ein Mann versucht, Polizisten mit einem Schwert zu attackieren. Die Beamen schossen auf ihn.

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag auf einen Mann in Hilden geschossen. Die Beamten waren zuvor mit einem Großaufgebot in den Stadtpark ausgerückt. Der Mann hat sich laut aktuellem Stand der Ermittlungen umbringen wollen, ist dann aber auf die Beamten losgegangen. Das erklärte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Die Beamten sind am späten Abend alarmiert worden und sofort mit mehreren Einsatzfahrzeugen in die zentrale Grünanlage am Fritz-Gressard-Platz gefahren. Dort trafen sie auf den Mann, der ein Schwert bei sich trug und sich augenscheinlich das Leben nehmen wollte. Ob er sofort, als er die Beamten sah, oder erst später mit dem Schwert auf die Polizisten zuging, war am Morgen noch unklar. Die Einsatzkräfte schossen dem Mann laut Sprecher ins Bein und setzten ihn damit außer Gefecht. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei war noch bis tief in die Nacht im Einsatz. Laut Zeugen leuchtete die Spurensicherung den Stadtpark hell aus. Die Polizei will in den kommenden Stunden weitere Einzelheiten zu dem Fall bekannt geben. Sobald es Neuigkeiten gibt, berichten wir aktuell.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

(tobi)