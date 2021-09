Unfall in Hilden : Mann findet schwer verletzten Pedelec-Fahrer

Unfall in Hilden

Hilden Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls im Hildener Süden, bei dem ein 82 Jahre alter Mann schwer verletzt worden ist.

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstag ein 82 Jahre alter Mann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er ist zuvor offenbar mit seinem Pedelec gestürzt. Ein 39 Jahre alter Mann hat den Radfahrer gefunden und den Krankenwagen gerufen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten weite mitteilen, befuhr ein 39-jähriger Hildener gegen 12 Uhr mit seinem Auto die Diesterwegstraße in Hilden, als er in Höhe der Einmündung zum Topsweg am Fahrbahnrand einen Radfahrer liegen sah. Couragiert kümmerte sich der Ersthelfer um den schwer verletzten Mann und informierte die Rettungskräfte.