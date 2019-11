Alkoholsünder in Hilden : Mann fährt volltrunken bei der Polizei vor

Alkoholsünder in Hilden

Hilden Eigentlich wollte ein 50-jähriger Hildener eine Anzeige wegen Streitigkeiten in der Nachbarschaft bei der Polizei aufgeben. Jetzt aber ist er seinen Führerschein los.

Der Hildener parkte seinen Wagen am Montag gegen 10.30 Uhr vor der Polizeiwache an der Kirchhofstraße. Schon weil er das Auto auf dem Sonderparkstreifen für Einsatzfahrzeuge abstellte, war ihm die besondere Aufmerksamkeit der Beamten gewiss. Als der Mann die Wache betreten hatte, stieg den Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Sie baten den Besucher zur Alkoholkontrolle.