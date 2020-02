Hilden : 38-Jähriger fährt unter Drogen zweimal in dieselbe Polizeikontrolle

Gleich zweimal erwischt die Polizei den Mann. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Hilden Mit einer beeindruckende Renitenz und einem gewissen Maß an Selbstüberschätzung ist am Donnerstag ein 38 Jahre alter Mann gleich zweimal in dieselbe Polizeikontrolle geraten. Die Polizei hat gleich zweimal Blutproben entnehmen lassen und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 10.30 Uhr war den Beamten bei einer Verkehrskontrolle an der Richrather Straße ein 38-Jähriger mit seinem Firmenfahrzeug aufgefallen. Der Mann kam den Polizisten zugedröhnt vor, und ein noch vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht: Er schlug auf Cannabis und Methadon positiv an. Die Beamten brachten den Mann auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Danach durfte der Solinger wieder nach Hause. Die Beamten untersagten ihm aber ausdrücklich, bis zu seiner Ausnüchterung mit dem Auto zu fahren.

Ohne Erfolg: „Nur kurze Zeit später konnten die Beamten ihren Augen kaum trauen“, erklärte ein Polizeisprecher weiter. Um 12.10 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Firmenfahrzeug erneut an der Verkehrskontrolle an der Richrather Straße vorbei. Die Polizisten verfolgten den Mann und hielten ihn an. Der Solinger gab gegenüber den Beamten an, dass er lediglich die Absicht gehabt habe, das Fahrzeug zur Halteranschrift zu fahren. Aufgrund der kurzen Distanz habe er sich keine Gedanken über seine Fahruntauglichkeit gemacht.

Was dann folgte, kannte der 38-Jährige bereits: Ab zur Polizeiwache, Blutprobe. „Die Fahrzeugschlüssel wurden dem Halter übergeben, und das Straßenverkehrsamt wurde über den Vorfall, mit der Bitte um Prüfung der Geeignetheit zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen, informiert“, erklärte der Polizeisprecher weiter. „Ob die eindringlichen Gespräche der Beamten zu einer Läuterung des 38-Jährigen führen, bleibt nur zu hoffen.“

(tobi)