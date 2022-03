Polizei in Hilden sucht Täter : Mann entblößt sich an Horster Allee vor Kind

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch an der Horster Allee in Hilden. Die Polizei hat den Täter trotz Fahndung nicht gefunden und bittet jetzt um Hilfe.

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr an der Horster Allee vor einem Kind entblößt hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der Täter etwa 40 bis 45 Jahre alt sein.

Das elfjährige Mädchen war am Mittwoch mit dem Fahrrad auf der Horster Allee aus Richtung Düsseldorfer Straße kommend unterwegs. In Höhe eines Waldweges zu einem dort gelegenen Wohnstift stoppte sie, um sich auf einer Parkbank auszuruhen, erklärte eine Polizeisprecherin: „In diesem Moment traf sie auf einen unbekannten Mann, welcher sich ihr in schamverletzender Weise zeigte.“

Sofort sprang das Mädchen auf und fuhr nach Hause. Dort erzählte sie ihren Eltern von dem Vorfall. Sie riefen direkt die Polizei.