Hildener fühlte sich beim Porsche-Kauf betrogen : Private Autogeschäfte landen vor Gericht

Einen Porsche Panamera hatte der Hildener von dem Düsseldorfer gekauft. Das Fahrzeug war aber noch in Moskau angemeldet. Foto: sp-x

HILDEN/LANGENFELD Der Porsche-Kauf beim Angeklagten missfiel einem Hildener derart, dass er Anzeige erstattete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Mit einem prominenten TV-Anwalt im Schlepptau, fand sich ein Düsseldorfer auf der Anklagebank des Langenfelder Amtsgerichts wieder. Für den Advokaten dürfte der 50-Jährige tief in die Geldbörse gelangt haben, obwohl er – mittlerweile von Sozialleistungen lebend – diesbezüglich nicht mehr allzu flüssig sein dürfte. Das scheint noch vor Jahren anders gewesen zu sein, jedenfalls hatte der nun wegen des Betruges angeklagte Mann in 2018 einem Hildener ein Auto versprochen. Nicht irgendeins, sondern einen Porsche Panamera. Für 28.300 Euro sollte die Luxuskarosse ihren Besitzer wechseln, was sie dann offenbar auch tat. Allerdings nicht so, wie es es dem neuen Besitzer aus Hilden versprochen worden war.

Denn der hatte das Geld auf den Tisch gelegt in der Annahme, dass der Import und die Anmeldung – wie vereinbart – mit im Preis enthalten seien. Das jedoch scheint nicht so gewesen zu sein, stattdessen prangte an seinem neuen Auto nun noch ein russisches Nummernschild. Der Panamera war noch in Moskau angemeldet und man kann sich gut vorstellen, was nun an bürokratischem Aufwand folgen sollte. Am Ende blätterte der frustrierte Käufer, reichlich verärgert, für die Ummeldung noch weitere 4500 Euro auf den Tisch.

Das allerdings war noch längst nicht alles, was sich der einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte zu Schulden kommen lassen. Er hatte dazu noch „auf Pump“ einen BMW gekauft, die Fahrzeugpapiere waren als Sicherheit bei der kreditgebenden Bank verblieben. Weil er aber knapp bei Kasse gewesen sei und das mittlerweile verkaufte Haus vor der Zwangsversteigerung stand, habe er den Wagen unbedingt verkaufen wollen. Das Problem: Ohne Papiere geht sowas bekanntlich nicht. Die wiederum hatte der Mann beim Straßenverkehrsamt in Mettmann als verloren gemeldet und den Verlust dort eidesstattlich versichert. Dieser kriminelle Vorgang landete nun also auch noch in der Anklageschrift.