Mangal-Döner an der Gabelung Kommt Lukas Podolski zur Eröffnung nach Hilden?

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Fußball-Weltmeister von 2014 ist auch auf einem der Fotos in Hilden zu sehen. Er reckt die Daumen in die Höhe. Rund 30 Filialen von „Mangal x LP10“ gibt es momentan bereits, beispielsweise in Leverkusen, Berlin, Düsseldorf und natürlich Köln. Sie befinden sich jeweils in den Top-Lagen der Städte, so auch in Hilden. Kaum ein Ort wird so frequentiert wie die Gabelung. In den Räumlichkeiten, die nun offenbar die Mangal-Filiale beherbergen sollen, war auch schon früher ein Döner-Laden untergebracht – Dönerist.