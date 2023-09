Kultur in Hilden Manga-Zeichnen in der Stadtbibliothek

In den Herbstferien haben Jugendliche erneut die Möglichkeit in die Manga-Welt einzutauchen und im Rahmen des Programms „Kulturrucksack NRW“ unter dem Motto „Mystery und Halloween“ kreativ zu werden. Der Workshop findet am Freitag, 6. Oktober, um 10 Uhr in den Räumen der Bibliothek statt. Im Verlauf des vierstündigen Kurses werden diverse Techniken erklärt und mit den Teilnehmern auf kreative Weise umgesetzt.