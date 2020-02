Hilden : Manege frei für den Mitmachzirkus am Kalstert

Manege frei für den Mitmachzirkus am Kalstert

Hilden „Manege frei für drei Generationen – wir bewegen uns wie im Zirkus“. Mit dieser Aufforderung zum Jonglieren, zum Balancieren, zum Einradfahren und zum gemeinsamen Bauen von akrobatischen Pyramiden lädt der Sportverein Hilden-Ost zusammen mit dem Hildener Mitmachzirkus ein.

Mit Familientagen für Menschen zwischen fünf und 75 Jahre setzt diese Bewegungsinitiative seine zirkuspädagogischen Angebote der Vorjahre fort. Am Sonntag, 16. Februar, beginnt um 11 Uhr der mittlerweile 22. „Zirkus-Schnupper-Tag“ für Kinder ab fünf, ihre Eltern und Großeltern und andere sportliche Menschen.

Alles beginnt mit dem vierfarbigen Schwungtuch, aus dem das Zirkus-Zelt aufgebaut wird. Die Nachwuchskünstler werden an diesem Familientag mit bunten Regenbögen und Tücherpois bunte Figuren zaubern oder mit chinesischen Tellern jonglieren. Wer dann auf dem Einrad fahren möchte oder den neuen Seiltanz auf der Slackline ausprobieren möchte, der sollte sich zu diesem sportlichen Zirkus-Tag anmelden. Trainiert werden die Nachwuchsartisten von Chiara Heyn mit vielen Einrädern, Annika Rasche und Christin Schickhaus, die ihre blauen Vertikaltücher mitbringen und damit Schwebefiguren anleiten.

Ganz Mutige bauen Pyramiden in den Leitern. Zur Finanzierung wird um eine Spende gebeten, und mitzubringen ist ein essbarer Beitrag zum „tauschen & teilen“ und Picknick-Geschirr. „Wer ein eigenes Einrad besitzt, sollte dieses mitbringen. Und bitte Turnschuhe nicht vergessen“, erklärt Organisator Christian Meyn-Schwarze. Der sportliche Workshop „Manege frei für drei Generationen“ endet gegen 17 Uhr nach einer Präsentation von Bewegungen wie im Zirkus und einem Mitmachteil für das Publikum. Das Training beginnt um 11 Uhr, und um 16 Uhr ist Einlass für das Publikum, teilt Meyn-Schwarze weiter mit. Training und die Aufführung finden in der Sporthalle am Kalstert, Frans-Hals-Weg 2 statt. Zwei weitere Zirkus-Sonntage für drei Generationen sind geplant für den 29. März und den 26. April.