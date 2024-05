Rundes Jubiläum Hundert Jahre alt und doch quicklebendig

Wenn ein Orchester auf sein hundertjähriges Bestehen zurückblicken und mit Optimismus in die Zukunft blicken kann, dann gibt es naturgemäß viel zu erzählen und zu feiern. Beim Hildener Mandolinenorchester steht dieses Jubiläum gerade an. Am kommenden Sonntag wird es mit einem großen Konzert in St. Marien begangen. Und nach Feiern ist allen Beteiligten auch tatsächlich zumute. Denn das Orchester entfaltet eine rege Aktivität und muss sich auch um den Nachwuchs keine Sorgen machen. Den Worten von Bürgermeister Claus Pommer zufolge ist es „heute aus dem Kulturleben unserer Stadt nicht mehr wegzudenken“.