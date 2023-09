Hilfsorganisation in Hilden Sanitätsdienst, Katastrophenschutz und Herzenswunscherfüller

„Mit der Erste-Hilfe-Ausbildung hat alles begonnen, bald sind Krankentransport und Rettungsdienst dazugekommen. Die Malteser vor Ort waren schon damals sehr nachgefragt“, erklärt Justin Landwehr, der ehrenamtliche Geschäftsführer der Malteser-Dienststelle in Hilden über die Anfänge der Ortsgruppe. Gegründet haben sich die Hildener Malteser im Jahr 1963 in den Räumlichkeiten der katholischen Kirche der St. Jacobus-Gemeinde; in diesem Jahr feiert die Gliederung der Hilfsorganisation ihr 60-Jähriges. Zu diesem Anlass wird am Samstag um 17 Uhr ein Festgottesdienst stattfinden. Im Anschluss soll dann der neue Rettungswagen gesegnet werden und die gesamte Gemeinde ist zum Sektempfang eingeladen. „Wir feiern das Jubiläum im Atrium, das ist nämlich genau die Stelle, wo vor 60 Jahren die Büroräumlichkeiten waren, in denen die Malteser gegründet wurden“, erklärt Landwehr. „Da hat alles seinen Anfang genommen.“