Hilfsorganisation in Hilden und Haan Malteser erfüllen Todkranken letzte Wünsche

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, können kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase oder deren Angehörige die Malteser kontaktieren. Erfüllt werden große und kleine Wünsche, auch eine Abholung aus dem Krankenhaus oder Hospiz ist möglich. „Das ganze Projekt ist spendenfinanziert“, betont Landwehr. Alle Anfragen werden durch die zentrale Stelle in Köln entgegengenommen und weitergeleitet. „Wenn die auf uns zukommen, schauen wir, ob jemand aus unserem Herzenswunsch-Team Zeit hat, die Fahrt zu übernehmen“, erläutert Landwehr. „Es sind auch mehrtägige Touren dabei, und die Anfragen erreichen uns meist sehr kurzfristig.“ Regulär wird eine Herzenswunsch-Fahrt von zwei Maltesern begleitet, die eine Schulung durchlaufen haben, in der sie für den Umgang mit palliativen Menschen sensibilisiert und über die rechtlichen Rahmenbedingungen informiert worden sind. Bei einer Zusage erhalten die betreffenden Helfer weitere Details: „Was genau geplant ist, und wann sie mit dem Krankenwagen wo zu sein haben“, sagt Landwehr. Außerdem bekommen sie ein Dossier mit Informationen zu Grunderkrankung und Medikation der Fahrgäste, damit sie diese bestmöglich betreuen können. Alle ehrenamtlichen Helfer, die im Herzenswunsch-Krankenwagen mitfahren, sind für den Rettungsdienst ausgebildet. „Neben Rettungssanitätern sind in unserem Team auch Pflegekräfte aktiv“, sagt Landwehr. „Das kommt unseren Gästen sehr zugute, da sie kurz vor ihrem Lebensende stehen und natürlich besondere pflegerische Bedürfnisse haben.“