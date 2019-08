Streit um Verwendung : Hildener lässt sich Begriff „Malle“ schützen und verklagt jetzt Blogbetreiber

Hilden Jörg Lück aus Hilden hat sich vor 18 Jahren den Begriff „Malle“ schützen lassen. Jetzt lässt er unter anderem einen Blogbetreiber abmahnen. Und laut Medienberichten auch Partyveranstalter.

Holger Seyfried vom Blog Reisetiger berichtet oft über die Lieblingsinsel der Deutschen. In einem Artikel tauchte dreimal der Begriff „Malle“ auf. „Für den strittigen Mallorca-Artikel, in dem genau drei Mal das Wort „Malle“ vorkommt, sollen wir derzeit 1.822,96€ zahlen. Und da ist die Lizenzierung noch nicht mit drin. In der Unterlassungserklärung sollen wir uns zudem verpflichten, für jede Zuwiderhandlung automatisch eine Vertragsstrafe von 3.000€ zu zahlen“, erklärt er in einem Blogeintrag.